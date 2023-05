Terra Amara: Zuleyha, ecco chi accuserà di omicidio!

Nei mesi più caldi dell’anno, le puntate italiane di Terra Amara saranno tutte incentrate su un terribile omicidio. Tra accuse e sospetti, una delle prime persone ad avvicinarsi alla verità sarà Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), che non esiterà ad accusare pubblicamente la dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) della morte della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Terra Amara, news: Behice uccide Hunkar

L’assassinio di Hunkar avverrà in maniera del tutto improvvisa. In pratica, Behice accoltellerà per ben due volte la signora Yaman all’altezza del cuore quando le intimerà di lasciare Cukurova se non vuole che la denunci alle autorità per gli omicidi dei suoi due precedenti mariti. Dopo aver convinto la sospettosa nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) della sua innocenza e aver tentato invano di incastrare Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) per il crimine commesso, la cattivona della soap dovrà fare i conti con uno scomodo imprevisto.

E così la “rischiosa” storyline si arricchirà di un nuovo dettaglio quando gli inquirenti faranno presente al distrutto Demir (Murat Unalmis) che, dal loro punto di vista, chi ha ucciso Hunkar doveva odiarla tantissimo, visto come si è accanita su di lei senza alcuna pietà. Parole che accenderanno un campanellino di allarme in Zuleyha…

Terra Amara, trame: Zuleyha inizia a sospettare di Behice

Eh sì: dato che soltanto qualche settimana prima Behice avrà tentato di ucciderla mentre si trovava in ospedale, Zuleyha comincerà a pensare che la “zietta” se la possa essere presa anche con Hunkar perché ostacolava la sua manovra di avvicinamento, decisamente evidente, ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che la suocera aveva tra l’altro deciso di sposare soltanto il giorno prima di essere assassinata.

Presa dalla voglia di vendicare la morte di Hunkar, con la quale aveva chiarito tutte le divergenze sorte per averla allontanata dal suo grande amore Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Zuleyha agirà senza riflettere e farà una vera e propria piazzata a Behice nel circolo degli imprenditori di Adana…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha accusa Behice dell’omicidio di Hunkar

In tal senso, possiamo anticiparvi che Zuleyha farà irruzione nel corso di una riunione delle “dame di carità”, durante la quale Behice starà proponendo (con la sua solita faccia tosta) di organizzare una raccolta fondi in memoria di Hunkar. Furiosa, la Altun affronterà la Hekimoglu e l’accuserà apertamente di avere ucciso Hunkar.

Da un lato Behice respingerà le accuse alla mittente, sostenendo che è completamente impazzita e che non ha alcuna prova per le calunnie che sta spargendo contro di lei; dall’altro le parole di Zuleyha genereranno più di un sospetto in Ali Rahmet Fekeli, presente nel momento della discussione. Tutto questo farà da preludio ad una decisione del “padrino” di Yilmaz, decisione che è destinata a cambiare il corso degli eventi… Seguici su Instagram.