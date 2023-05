Alla morte della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin), brutalmente uccisa dalla dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si troverà a dover prendere un’importante decisione. Non a caso, nelle prossime puntate di Terra Amara, la donna sceglierà di “prendere il posto” della defunta Yaman nella tenuta. Anche se lo farà in seguito ad un importante delusione…

Terra Amara, news: Zuleyha ai ferri corti con Yilmaz

La storyline si movimenterà, infatti, nel momento in cui Zuleyha scoprirà con estremo sgomento che Mujgan (Melike Ipek Yalova) aspetta un nuovo figlio da Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). A quel punto, la Altun si sentirà tradita dal suo grande amore che, soltanto qualche ora prima, l’aveva tra l’altro rimproverata, chiedendole in malo modo se avesse ancora dei rapporti intimi con il marito Demir Yaman (Murat Unalmis).

Anche se Yilmaz le ribadirà in più occasioni che non sfiora Mujgan da mesi (tant’è che arriverà persino ad accusare la moglie di averlo tradito e di aspettare un figlio che non è suo), Zuleyha non riuscirà a fidarsi fino in fondo di Akkaya e gli comunicherà che, visto che sta per diventare padre, la loro storia è definitivamente conclusa e che non intende più fuggire lontana da Cukurova al suo fianco.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha prende il posto di Hunkar nella tenuta

In seguito a tutto questo e in primis quando Demir comprenderà che negli ultimi giorni lei ha pianto in continuazione proprio per via della gravidanza inaspettata di Mujgan, Zuleyha sentirà che è giunta l’ora di arrendersi perché il destino ha voluto che restasse nella tenuta Yaman. Sentendo di avere un debito di riconoscenza nei confronti degli operai, di cui tra l’altro è responsabile insieme a Demir, la Altun si farà dunque coraggio e, con l’aiuto di Saniye (Selin Yeninci), deciderà di prendere il posto della defunta suocera in quelle che saranno le gestioni quotidiane della tenuta.

Una scelta ben precisa che riempirà di orgoglio Demir, ma che farà storcere il naso a Yilmaz…

Terra Amara, trame: Yilmaz cerca di recuperare con Zueyha

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Yilmaz non si rassegnerà all’idea di avere perso per sempre Zuleyha e tenterà per l’ennesima volta di farsi perdonare, promettendole che riuscirà a dimostrare che non è lui il padre del bambino che Mujgan ha in grembo. Tuttavia, la Altun considererà vana la promessa di Akkaya e lo inviterà a concentrarsi sulla famiglia che ha con la dottoressa, perché due bambini non meritano di restare senza padre a causa della loro storia d’amore che ormai è stata completamente rovinata.

Insomma, tra i due protagonisti la rottura sembrerà nuovamente insanabile, anche se un colpo di scena – di cui vi parleremo molto presto – rimetterà in discussione tutto quanto…