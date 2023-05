Un Altro Domani anticipazioni: Carmen verrà aggredita dagli uomini di Ventura…

Mai sfidare Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia), soprattutto quando tutto ciò ha a che fare con il suo rapporto controverso con il figlio Victor (Jon Lopez). Sarà questa la “lezione” che l’imprenditore senza scrupoli cercherà di impartire a Carmen Villanueva (Amparo Pinero) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, ma la ragazza non si lascerà scoraggiare così facilmente…

Un Altro Domani, news: Victor viene scagionato ed esce di prigione

La storyline si delineerà nel momento in cui Victor uscirà di prigione; ciò avverrà quando Patricia Godoy (Silvia Acosta) consegnerà a Carmen delle fotografie in grado di dimostrare che è stato Ventura ad armare gli schiavi della Guinea nel tentativo di innescare una ribellione contro il governo spagnolo. Dato che la Villanueva minaccerà di dare quegli scatti alla guardia coloniale, al Velez de Guevara Senior non resterà dunque altra scelta se non quella di assecondare la richiesta della ragazza e farà uscire Victor dal carcere facendo sì che un uomo si prenda la colpa, al posto suo, della mancata sommossa.

Tuttavia, la situazione si complicherà nel giro di qualche ora: appena lo avrà “liberato”, Ventura pretenderà che Victor si complimenti con lui, di fronte ad alcuni collaboratori, nel corso di una cena di benvenuto. Cosa che il ragazzo non farà, asserendo che se è stato scagionato è solo per merito degli sforzi di Carmen e della madre Ines (Barbara Oteiza). Parole che genereranno la forte reazione di Ventura…

Un Altro Domani, trame: Ventura ripudia Victor!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Ventura ripudierà Victor, precisando che da quell’istante in avanti dovrà badare da solo alle sue esigenza senza contare sul patrimonio familiare. In virtù di questo, Carmen deciderà dunque di riassumere Victor nel ruolo di co-direttore nel mobilificio allestito nella fabbrica del padre Francisco (Sebastian Haro), che esattamente come Patricia tenterà di tirarsi indietro per paura di rappresaglie da parte di Ventura.

In ogni caso, Carmen non vorrà saperne di ascoltare il padre e la matrigna e minaccerà di aprire una propria attività commerciale, che causerebbe dei grossi problemi alla fabbrica (perché è grazie al suo mobilificio se i conti saranno tornati a salire negli ultimi mesi). Dando via ad un vero e proprio ricatto, la Villanueva si assicurerà quindi la presenza di Victor come co-direttore…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen aggredita dagli uomini di Ventura!

Questa tenacia costerà cara a Carmen, che andrà fino in fondo per la sua strada nonostante le minacce di Ventura, il quale la scoraggerà più volte dall’assumere Victor. Non a caso, al termine di una serata, la Villanueva si imbatterà in alcuni uomini assoldati da Ventura, che la aggrediranno e le strapperanno i vestiti col fine di spaventarla.

A salvarla dalle grinfie dei brutti ceffi, fortunatamente, penserà Kiros (Ivan Mendez), al quale Carmen raccomanderà di non fare menzione a Victor di quanto successo. Comunque sia, alla fine Victor vedrà Carmen con i vestiti strappati e inizierà a porsi delle domande, mentre Ventura continuerà a minacciare Carmen quando comprenderà che non intende licenziare il figlio nonostante il suo avvertimento…