Un Altro Domani anticipazioni: Francisco prende le difese di Carmen e minaccia Ventura!

La “faida” che si verrà a creare tra Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e il pericoloso Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) costringerà Francisco (Sebastian Haro) a intervenire. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il Villanueva Senior si farà coraggio e minaccerà il padre di Victor (Iago Garcia) per difendere la figlia…

Un Altro Domani, news: inizia la guerra tra Carmen e Ventura

La trama si innescherà quando, tramite Patricia (Silvia Acosta), Carmen avrà tra le mani alcuni scatti in grado di inchiodare Ventura per il riarmo degli schiavi della Guinea con cui intendeva innescare una rivolta contro il governo spagnolo. A quel punto, la Villanueva farà vedere le fotografie a Ventura e gli dirà che deve fare in modo che Victor esca immediatamente di prigione per il crimine di cui è stato ingiustamente accusato, precisando che in caso contrario consegnerà quelle prove alla guardia civile.

A sorpresa, Ventura cederà al ricatto ma pretenderà in cambio che Victor lo ringrazi pubblicamente per averlo fatto uscire dal carcere con ogni suo mezzo. Una clausola che il giovane Ventura Velez de Guevara non rispetterà nel corso della sua festa di benvenuto, umiliando il padre di fronte a tutti e sottolineando che, se è potuto ritornare alla libertà, è soltanto grazie agli sforzi della madre Ines (Barbara Oteiza) e di Carmen. Un discorso, questo, che farà andare Ventura su tutte le furie…

Un Altro Domani, trame: Carmen aggredita dagli uomini di Ventura ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Ventura non esiterà a ripudiare il figlio, giurandogli che da quell’istante in avanti dovrà sostentarsi completamente da solo. A quel punto, nonostante il parere contrario di Patricia e Francisco, che avranno paura di rappresaglie da parte del Velez de Guevara Senior, Carmen riassumerà Victor in fabbrica, ma andrà incontro alla furia dell’ex suocero che, per intimidirla, arriverà addirittura a farla aggredire da alcuni uomini.

Da un lato Carmen si impegnerà per nascondere a Victor quanto le starà succedendo; dall’altro la Villanueva si confiderà con Kiros (Ivan Mendez) ed Enoa (Edith Martinez Val), decisamente preoccupati per come la situazione starà evolvendo. I due si troveranno dunque a parlare da soli della questione ma verranno ascoltati inavvertitamente da Francisco, il quale agirà di conseguenza…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco prende le difese di Carmen e minaccia Ventura!

Eh sì: in un primo momento, dato che sarà spaventato da ciò che Ventura può farle, Francisco parlerà a Carmen e le dirà che da quel momento non può più uscire di casa senza il suo permesso. Tuttavia, qualche ora dopo, Villanueva capirà di essere stato troppo duro con la figlia e si recherà da Ventura. Con tono minaccioso, Francisco comunicherà dunque al nemico che non deve più provare a fare del male a Carmen, ricordandogli che a Rio Muni ormai non gode più di una buona fama, visto tutti gli ultimi accadimenti con Victor, e che tutti gli mostrano ancora un apparente rispetto semplicemente perché hanno paura di lui.

Per la prima volta fin dall’inizio della telenovela, Francisco troverà così il coraggio di ribellarsi a Ventura, promettendogli che si vendicherà – anche se fosse l’ultima cosa che farà – qualora dovesse essere torto un capello a Carmen. Ma come reagirà il losco imprenditore di fronte a questo affronto? Se ne starà buono o i problemi per Francisco e Carmen saranno destinati ad aumentare? Seguici su Instagram.