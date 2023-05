Un Altro Domani anticipazioni: Julia farà l’amore con Leo!

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, i telespettatori avranno modo di assistere alla nascita di una nuova coppia. A causa dei problemi derivanti dalla convivenza forzata con la madre Diana (Cristina de Inza), Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si avvicinerà infatti allo psicoterapeuta Leo Lozano (Juanlu Gonzalez) e ad un certo punto “scatterà la scintilla”…

Un Altro Domani, news: i problemi di Julia e Diana

La storyline partirà nel momento in cui Julia si sentirà schiacciata più del solito dalla presenza di Diana nella sua quotidianità. A generare questo stato di “ansia” sarà infatti una decisione repentina della stessa Diana, che prenderà un periodo di aspettativa dal lavoro pur di stare maggiormente vicina alla figlia, a suo dire ancora distrutta per come saranno andate le cose con Sergio (Miguel Brocca).

Un pensiero che Julia non condividerà affatto, visto che sarà ormai assorta nel rilanciare l’atelier di mobili ed avrà persino trasformato Elena Prieto (Aida de la Cruz) nel suo braccio destro. Proprio per questo, dato che sarà in cerca di un po’ di tranquillità, la Infante chiederà a Leo di poter cominciare una terapia, che molto presto coinvolgerà anche Diana. Le cose non andranno però come Julia aveva preventivato…

Un Altro Domani, trame: il rapporto amore-odio tra Diana e Leo

In primis, possiamo infatti anticiparvi che Diana svilupperà una sorta di avversione nei confronti di Leo, soprattutto quando quest’ultimo le farà presente che deve cercarsi degli hobby, come ad esempio alcune uscite con le sue storiche amiche, pur di non soffocare Julia con le sue insicurezze. Un’idea che Diana, col suo solito modo di fare burbero, prenderà seriamente in considerazione, salvo poi pentirsene appena le conoscenti, nel corso di una merenda, non faranno altro che parlare dei loro nipoti (che lei, visto che Julia non è madre, non ha).

In tutto questo trambusto, durante il quale avrà affittato una delle stanze della sua casa a Leo, Julia avrà modo di approfondire la conoscenza con lo psicoterapeuta. Ciò avverrà nonostante l’uomo, ad un certo punto, affitterà una stanza nell’hotel di Tirso (Oliver Ruano) su espressa richiesta di Diana, resasi conto del fatto che Leo non è indifferente al fascino di Julia…

Un Altro Domani, spoiler: Julia fa l’amore con Leo

In una determinata serata, Julia avrà dunque bisogno di cambiare aria ed andrà da Leo in cerca di un consiglio. I due si lasceranno così andare a delle confessioni, che raggiungeranno il loro apice quando Leo rivelerà a Julia di essere stato abbandonato all’altare dalla sua ex fidanzata, proprio come lei a suo tempo fece con Sergio prima di sposarlo. Parole che faranno immediatamente scattare la vicinanza tra i due interlocutori, dato che si baceranno e faranno per la prima volta l’amore.

Il mattino successivo, al risveglio, Leo sarà però piuttosto scostante e, in fretta e furia, si rivestirà asserendo che deve scappare ad un convegno di lavoro. Una giustificazione che non convincerà la Infante perché l'uomo avrà un atteggiamento decisamente ambiguo, che la nostra protagonista vorrà approfondire ad ogni costo…