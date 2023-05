Un Altro Domani: Tirso farà fatica a nascondere ad Olga la sua gelosia per Julia e Leo

Non sarà soltanto la “capricciosa” Diana (Cristina De Inza) a non vedere di buon occhio l’avvicinamento tra la figlia Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e lo psicologo Leo Lozano (Juanlu Gonzalez). Seppur per dei motivi diversi, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, anche Tirso Noguera (Oliver Ruano) storcerà il naso alla nascita della nuova coppietta perché, in fondo, proverà ancora dei sentimenti per la ragazza, nonostante la sua relazione ormai avviata con la “cognata” Olga (Monica Miranda).

Un Altro Domani, news: Leo e Julia fanno l’amore

La storyline che si verrà a creare partirà nel momento in cui Leo racconterà a Julia di avere sofferto tantissimo quando è stato lasciato sull’altare dall’ex fidanzata, esattamente come lei ha fatto con l’ex marito Sergio (Miguel Brocca) durante il loro primo matrimonio. A quel punto, nel bel mezzo della “confessione”, tra Julia e Leo si accenderà la passione e, al termine di un appassionato bacio, i due faranno per la prima volta l’amore.

Tuttavia, il giorno successivo, lo psicologo si comporterà in una maniera abbastanza strana, visto che tenterà di lasciare Robledillo de la Sierra mentendo a Julia e comunicandole che il suo contratto di lavoro col municipio è stato inspiegabilmente rescisso.

Comunque sia, al termine di una sfuriata da parte della Infante, Leo cambierà nuovamente idea e resterà nella cittadina, continuando tra l’altro a frequentare “biblicamente” la sua nuova fiamma.

Un Altro Domani, spoiler: Tirso fa fatica a nascondere ad Olga di essere geloso di Julia e Leo!

Fatto sta che la situazione che si verrà a creare indisporrà in particolar modo Tirso, che farà davvero fatica a nascondere la sua gelosia nei riguardi di Julia ad Olga, con la quale avrà iniziato una vera e propria relazione a dispetto delle rimostranze di Erik (Alex Mola). Nel giro di pochi giorni, Noguera non potrà fare a meno di infastidirsi ogni volta che la Infante e Leo saranno nei paraggi e, senza nemmeno rendersene conto, cercherà di boicottare ogni iniziativa o proposito dei piccioncini.

Un modo di fare, questo, che non sfuggirà ad Olga, soprattutto quando Tirso si tratterrà nell’albergo tantissime ore dopo rispetto al consueto orario di lavoro pur di non raggiungerla in camera e stare con lei. Un dubbio che spingerà Olga a cercare un chiarimento con il proprio fidanzato…

Un Altro Domani, trame: Olga affronta Tirso ma…

In ogni caso, possiamo già anticiparvelo, il dialogo non porterà a nulla, dato che Tirso non si lascerà mettere alle strette da Olga ed asserirà di essere semplicemente “oberato” di lavoro, ragione per la quale non può starle vicino come faceva in precedenza.

Tale spiegazione, però, non convincerà Olga, che non ci metterà molto a capire che il malessere di Tirso deriva dalla nuova relazione sorta tra Julia e Leo. Come si comporterà, quindi, la madre di Erik di fronte a questa consapevolezza? Seguici su Instagram.