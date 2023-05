Un posto al sole: una telefonata che cambia tutto | Trama 19 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 19 maggio 2023

Venerdì 19 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una telefonata “distruttiva”, un ragazzo trascurato e un avviso…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Visto che Marina si mantiene distante da Roberto, lui si rifugia in Lara e nel piccolo Tommaso. La Martinelli ne è ovviamente felice ma la sua gioia presto sarà spenta da una telefonata che potrebbe far saltare in aria tutti i suoi piani. Speranza appare sempre più presa dallo studio e così trascura Samuel, tanto che Micaela subito ne approfitta; per quanto Mariella cerchi di mettere in allerta la nipote, i guai non tarderanno ad arrivare. Seguici su Instagram.