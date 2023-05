Un posto al sole: Marina resta sola a Napoli | Trama 4 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 4 maggio 2023

Giovedì 4 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una partenza che indispettirà qualcuno, una presenza un po’ troppo “fissa” e una reazione imprevedibile.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Clara (Imma Pirone) ha deciso di chiudere una volta per tutte con Alberto (Maurizio Aiello), ma quest'ultimo come reagirà? Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) partono per svolgere nuove indagini sui malesseri del piccolo Tommaso, anche se l'imprenditore non sa che la salute del bambino è messa a dura prova proprio dalla Martinelli. Marina (Nina Soldano) rimane da sola a Napoli. In cerca di compagnia, Otello (Lucio Allocca) diviene una presenza un po' troppo ingombrante al caffè Vulcano...