Un posto al sole: Franco e Angela, un pizzico d’armonia. Ma poi… | Trama 8 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 8 maggio 2023

Lunedì 8 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’amicizia “tradita”, una decisione dalle forti conseguenze e una precaria armonia…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Molto delusa dopo la scoperta fatta su Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) prende una decisione inattesa che potrebbe portare a conseguenze imprevedibili tra i due coniugi. Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), dopo i recenti dissapori, trovano l'occasione per riavere un po' dell'armonia perduta; poi, però, una nuova occasione d'ansia è all'orizzonte per la Poggi. Mariella (Antonella Prisco) sta per partire in crociera con Guido (Germano Bellavia), Bice (Lara Sansone) e Sergio (Francesco Procopio), ma dovrà affrontare Cerruti (Cosimo Alberti) che si sente tradito da lei come amico…