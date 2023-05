Quali e quante novità porterà il ritorno di Luca De Santis a Un posto al sole? Dopo alcune brevi apparizioni di poco tempo fa, ora il personaggio interpretato da Luigi Di Fiore rientra stabilmente a Napoli per svolgere il lavoro di primario dell’ospedale, occupando il posto lasciato libero da Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Nelle scene già andate in onda con De Santis, ci siamo accorti di “qualcosa di strano” e ora le cose si inizieranno a chiarire pian piano: Luca, come svelano le anticipazioni, dovrà affrontare una situazione di notevole disagio emotivo che metterà in evidenza l’esistenza di un grosso problema di salute…

Intanto, c’è un disagio diverso che verrà vissuto da Giulia Poggi (Marina Tagliaferri): la donna, che si trova al momento a vivere un periodo difficile caratterizzato dallo scontro con Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), ora dovrà anche misurarsi con la partenza di Angela (Claudia Ruffo), Franco (Peppe Zarbo) e Bianca (Sofia Piccirillo) e inizierà a temere la solitudine che si respirerà in casa senza di loro!

Due sensazioni di vuoto differenti: chissà se i due personaggi finiranno per condividerle! Non è un mistero che in passato Giulia e Luca siano stati amanti e, per quanto al momento non ci siano spoiler su un eventuale ritorno di fiamma, è abbastanza chiaro che il pubblico si aspetta un riavvicinamento tra i due. Avverrà davvero? Ne riparleremo presto…