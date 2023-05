Novità in arrivo a Un posto al sole: la soap partenopea di Rai 3 torna ad occuparsi delle vicende di un personaggio che, fino a qualche tempo fa, ha tenuto banco con una storia d’amore assai contrastata…

Già. Nel recente passato, Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) è stato al centro della scena per via della sua sfortunata relazione con Chiara Petrone (Alessandra Masi), terminata anche in conseguenza del drammatico flirt tra il giovane e Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). In seguito, abbiamo visto il figlio di Franco (Peppe Zarbo) impegnato soprattutto a salvare il Caffè Vulcano dalle grinfie di Alberto Palladini (Maurizio Aiello): un’impresa riuscita che ha fatto di Nunzio uno dei comproprietari del locale. Ma ora, riflettori puntati di nuovo sulla vita personale del ragazzo…

Un posto al sole, spoiler: Nunzio e Rossella si avvicinano?

Da quel che si è capito, un Nunzio un po’ nostalgico tenterà nuovamente di far rientrare Chiara nella sua vita, ma le cose poi prenderanno una direzione teoricamente inaspettata. Insistiamo sul “teoricamente” perché è da tanto tempo che i fan di Upas si aspettano un avvicinamento tra lo chef e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Saranno accontentati?

Non è ancora dato sapere cosa accadrà nei dettagli, ma quel che è certo è che la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) vive da tempo un rapporto altalenante con il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati): così altalenante da far sì che la dottoressa Graziani scambi a sorpresa un bacio con Nunzio? Non lo escludiamo affatto, per cui occhio alle prossime puntate della fiction!