Un posto al sole: Manuela non vuole assecondare Costabile | Trama 31 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 31 maggio 2023

Mercoledì 31 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna in apprensione, un interesse da non assecondare e un uomo che deve giustificarsi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ida vuole assolutamente rimanere a Napoli per stare accanto a Tommaso, ma questo mette in ansia Lara e rischia anche di svelare tutti gli altarini. Nonostante per lei sia ormai chiaro che non riuscirà a conquistare Niko, Manuela non è ancora pronta per andare avanti e non intende assecondare l'interesse di Costabile; in realtà, il destino sembra avere in serbo altri piani… Guido è stato ingiustamente accusato di infedeltà per colpa di Sergio e ora cerca di convincere Mariella che non c'entra niente…