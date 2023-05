Un posto al sole: Marina sta per ascoltare la registrazione | Trama 5 maggio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 5 maggio 2023

Venerdì 5 maggio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una doppia puntata (con partenza anticipata) che recupererà l’episodio saltato del primo maggio.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Prosegue il momento di grave tensione tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo): i due ormai discutono per qualsiasi cosa e la frattura si fa via via più insanabile. Marina (Nina Soldano) è sempre più in ansia per la tenuta del suo matrimonio, mentre Lara (Chiara Conti) fa di tutto per insinuarsi ancora di più nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Clara (Imma Pirone) riprende le redini della sua esistenza ed è sempre più determinata ad allontanarsi da Alberto Palladini (Maurizio Aiello); quest’ultimo, però, non prende bene l’intenzione della sua compagna…

Un discorso accorato di Lara anticipa il ritorno a Napoli di quest’ultima e di Roberto Ferri, con Marina che ora è in procinto di ascoltare le registrazioni dei loro dialoghi. Franco ha origliato le confidenze fatte da Angela a Viola (Ilenia Lazzarin): la tensione tra i due si mantiene molto alta. Clara si trasferisce da Rosa (Daniela Ioia). Alberto irrompe al Caffè Vulcano e minaccia di denunciare l’autore del video che gli sta rovinando la vita… Seguici su Instagram.