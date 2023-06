Beautiful: Ridge rivela a Steffy che Finn è morto | Trama 22 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 22 giugno 2023

Taylor (Krista Allen) ha inconsapevolmente interrotto Sheila (Kimberlin Brown) prima che la Carter potesse mettere in atto i suoi pensieri assassini su Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Intanto si decide di rivelare alla ragazza di Finn (Tanner Novlan). Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson), Taylor e Ridge (Thorsten Kaye) guidano Steffy verso i ricordi riguardanti il marito. La sua mente si sblocca ed è in grado di ricordare il consorte e il loro bambino, Hayes. Quando Steffy chiede di loro, Ridge è costretto a rivelarle che Finn era con lei durante la sparatoria e non è sopravvissuto.