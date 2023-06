Beautiful: Brooke mette in guardia Hope | Trama 25 giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 25 giugno 2023

Brooke chiede a Ridge di non tornare a casa di Steffy, dove vive anche Taylor. Brooke lo rivuole a casa: di fronte alla triste fine del matrimonio di Steffy e Finn, ha capito che non vuole perdere un altro giorno di vita con suo marito. Intanto, inconsapevolmente, Liam ha interrotto Sheila prima che la donna potesse causare una overdose a Steffy.

Ridge vuole concentrarsi su Steffy e al momento non si sente lucido a sufficienza per prendere decisioni sul suo matrimonio con Brooke. Hope è disturbata dai commenti di Taylor sullo stretto legame tra Liam e Steffy. Brooke mette in guardia la figlia, è certa che la psichiatra vorrà riportare Liam da Steffy. Hope sente Liam promettere a Steffy che non la lascerà sola: è e rimarrà una parte importante della sua vita.