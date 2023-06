Beautiful, trama 9 giugno 2023: Sheila contro Li

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 9 giugno 2023

Il vicecapo Baker informa i familiari di Finn e Steffy che tutto indica che la coppia sia stata vittima di una rapina finita male, per quanto la presenza dei due in un vicolo lo lasci perplesso: si chiede se qualcuno avesse motivi di vendetta contro di loro. Sheila è frustrata dal fatto che Li sia decisa ad escluderla da un addio a Finn. Thomas si confronta con la Carter: dopo quanto ha fatto a Brooke, si chiede se non possa essere capace di uccidere Finn e Steffy. Liam è al capezzale di Steffy. Seguici su Instagram.