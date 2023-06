Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, come già anticipatovi, Steffy Forrester Finnegan riprenderà conoscenza, ma sembrerà aver perso la memoria. L’amnesia, tuttavia, non sarà provocata da un danno fisico subito con la sparatoria, quanto piuttosto un meccanismo di difesa messo in moto dalla sua mente, ancora debole, per difendersi dal trauma della morte del marito Finn.

Steffy, dunque, avrà rimosso i ricordi non soltanto degli eventi avvenuti nel vicolo, ma anche quelli degli ultimi anni: crederà ancora di essere sposata con Liam Spencer! La questione creerà qualche tensione tra i familiari della ragazza in sala d’aspetto, viste le disparate opinioni su come procedere: dire subito tutto a Steffy o aspettare che abbia recuperato le forze e che, magari, la memoria torni spontaneamente?

Brooke sarà del primo avviso, ritenendo del tutto sbagliato prestarsi ad una recita che vedrà come una minaccia per il matrimonio della figlia Hope, mentre Bridget, Taylor e il neurologo di Steffy riterranno più saggio assecondarla momentaneamente per non rischiare che uno choc né comprometta i primi segnali di convalescenza.

In ogni caso, come vedremo, la questione durerà poche ore, ma nel frattempo Sheila Carter penserà a come poter scongiurare che la verità su quanto successo a Finn e Steffy venga a galla. La giovane Forrester è l’unico testimone di quanto avvenuto e la possibilità che la memoria possa ritornarle in qualsiasi momento la renderà agli occhi di Sheila una pericolosa scheggia impazzita…

Insomma, archiviati i pensieri suicidi, in Sheila prevarrà il sentimento di auto-preservazione. L’unico modo per evitare ogni rischio di essere scoperta e finire in carcere sarà quello di liberarsi di Steffy, tra l’altro – dal suo punto di vista – vero motivo di quanto accaduto: la giovane Forrester e la sua ostinazione a farle la guerra sono ciò che ha spinto Sheila all’esasperazione, armandole la mano e facendole compromettere il comportamento da cittadina modello che, a suo modo di vedere, stava tenendo.

Sheila, dunque, approfitterà di un momento da sola nella stanza d’ospedale di Steffy per mettere in moto un piano semplice quanto efficace: drogare Steffy con una dose eccessiva di antidolorifici fino a causarle una overdose mortale. Data la pubblica esperienza di passata dipendenza da oppiacei di Steffy, sarà facile far sembrare che la ragazza si sia autosomministrata i farmaci presenti nei macchinari medicali da sola, magari per gestire il dolore fisico dello sparo e, soprattutto, quello emotivo.

Sheila, tuttavia, sarà interrotta dall'arrivo nella stanza di Liam, che, inconsapevolmente, impedirà alla donna di mettere in atto le sue intenzioni omicide. A quel punto alla Carter non resterà che sperare che Steffy mai si ricordi di chi ha sparato a Finn…