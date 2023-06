La promessa: Manuel si confida con Jana | Trama 19 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 19 giugno 2023

Simona inizia a stare decisamente meglio. Mauro e Teresa si baciano ma vengono beccati da Romulo, che chiede una maggiore discrezione. Candela dice a Simona che è stata Jana a salvarla. Pia è indisposta e ciò porta Petra a insinuare cose sulle vere condizioni della donna, ciò di fronte alla servitù. A La Promessa giunge il barone con suo nipote Curro. Cruz non è contenta del loro arrivo, visto che il sergente ha ripreso le indagini sulla morte di Tomas e vuole tornare alla tenuta.

Jana viene mandata a pulire l'hangar di Manuel e per l'occasione lo aiuta a far diminuire il dolore alla sua gamba. Approfitta di un passaggio da Lope per andare ad acquistare una pomata per Manuel, che si confida con lei riguardo alla sua passione per il volo.