La promessa: Jana scopre che la fede di Tomas è scomparsa | Trama 21 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 21 giugno 2023

Alonso e Cruz consigliano a Manuel di non volare più, in quanto si tratta di un hobby costoso e pericoloso; inoltre gli dicono che non potrà prendere parte alle esposizioni e alle gare di aerei in quanto il sergente Funes gli sta addosso. Catalina, per tergiversare con i pagamenti, offre a Tadeo – il fornitore di foraggio – la chance di scegliere un oggetto prezioso come pegno; Tadeo sceglie la scacchiera che la defunta marchesa aveva regalato a lei e Tomas e così Catalina deve separarsene con estremo dispiacere.

A Simona giunge un cestino di dolci dalla cuoca misteriosa; inoltre la donna chiede a Lope di scrivere a suo figlio Antonio una lettera di auguri per la gravidanza della nuora. Le cameriere fanno gossip su Pia ma Teresa prende le sue difese, inoltre viene declassata a semplice cameriera in modo che non debba occuparsi di Leonor. Jana pensa che Curro sia il "suo" Marcos e che Eugenia abbia finto di essere sua madre; inoltre scopre che la fede di Tomas è sparita dal suo nascondiglio…