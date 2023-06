La promessa: Pia si rivolge a Romulo per via delle cattiverie di Petra | Trama 26 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 26 giugno 2023

Con l’ausilio di Jana, Manuel prenderà parte alla gara per la Coppa de los Pedroches; Alonso e Cruz, tuttavia, hanno paura che il figlio non partecipi alla competizione per salvare il rapporto con il Duca De Los Infantes e la proprietà dal disastro. Teresa, nel consolare Mauro, e lo mette in allerta riguardo a Leonor, che lo fa soffrire.

Pia si rivolge a Romulo a causa delle cattiverie di Petra. Catalina riesce a ottenere da Tadeo il foraggio per il bestiame, in cambio lui compra la scacchiera di Tomas e ottiene una vittoria forzatissima agli scacchi (che per lui è necessaria per poter fare affari con una donna).

Romulo richiama all'ordine Petra che pare non battere ciglio, visto il benestare della marchesa, fino a quando Romulo non si infuria e la mette alle strette. La tanto attesa lettera di risposta all'invito alla battuta del duca De Los Infantes arriva nelle mani di Alonso e Cruz.