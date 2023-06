La promessa: Pia si commuove, ecco perché | Trama 28 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 28 giugno 2023

Teresa fa capire a Leonor che sa tutto su lei e Mauro e le domanda di non spezzargli il cuore. Alonso spiega a Cruz che il duca consegnerà la dote di Jimena solo se la ragazza sposerà Manuel; Cruz a quel punto ritiene di poter sfruttare il fatto che Jimena, essendo vedova, sarà anche ricca ma di certo non è molto appetibile. Manuel decolla di nascosto per prendere parte alla coppa de Los Pedroches; così facendo, però, tutti sono in ansia per lui…

Maria cerca di sapere da Romulo quando giungerà Curro, ma l’uomo si arrabbia quando la domestica comincia a fare domande su Eugenia e sull’infanzia del signorino. Catalina parla ad Alonso dell’andamento della tenuta e riceve le sue felicitazioni per il lavoro che è stato svolto. Candela dona a Pia un paio di scarpette per il bambino, che ha ricamato ai ferri; Pia si commuove per tale gesto. Teresa piange in cucina e dice a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati, senza spiegarne il reale motivo; le due la consolano. Seguici su Instagram.