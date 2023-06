La promessa: Tadeo si è accorto che Catalina lo lascia vincere… | Trama 29 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 29 giugno 2023

Petra spiega a Cruz che Manuel potrebbe essersi recato alla gara di aviazione, ma non lo sa per certo e così Cruz la punisce bruciandole la mano con una candela. Manuel alla fine torna a notte fonda e Cruz lo rimprovera; il giorno dopo Alonso gli annuncia che dovrà obbligatoriamente sposare Jimena per farsi dare la dote dai duchi e salvare La Promessa, ma lui proprio non vuole obbedire. Lope chiede a un sempre più distratto Mauro cosa gli stia succedendo, così lui risponde sta vivendo con una certa confusione i suoi sentimenti per Teresa.

Tadeo rivela a Catalina che si è accorto che lo lascia vincere apposta, le chiede una partita vera e lei lo batte. Romulo chiede scusa a Maria per essersi arrabbiato quando lo ha interrogato su Curro, ma le dice che la sua impertinenza potrebbe costarle il posto di lavoro. Cruz scopre che il duca di Aguinaga ha messo in giro la voce che i Lujan sono in bancarotta e decide di dover rimediare alla situazione. Manuel parla con Jana, alla quale dice che non è facile essere figlio dell'alta società; lei lo consola.