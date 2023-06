La promessa, trama 5 giugno 2023: Jana fa cadere l’arma del delitto…

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 5 giugno 2023

Funes, indagando, ha scoperto che Tomas è stato fatto fuori in un posto diverso rispetto a quello del suo ritrovamento. Di conseguenza, l’uomo decide di perquisire l’intero palazzo. A quel punto Cruz, colta di sorpresa, manda subito Petra a ripulire bene la sua camera. Simona viene convinta da Catalina a non lasciare La Promessa: la servitù festeggia la buona nuova e alla festa si aggiunge la stessa Catalina.

Maria raggiunge Jana e le racconta tutto ciò che si è persa per via del duro lavoro che la Marchesa le impone. Proprio allora, Jana viene a sapere che Funes e i suoi uomini stanno perquisendo le stanze della servitù. La ragazza corre in camera sua e, muovendo il letto per recuperare la fede di Tomas, fa cadere l’arma del delitto, in precedenza messa lì da Petra per incastrarla. Seguici su Instagram.