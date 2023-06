La promessa: Manuel nei guai | Trama 7 e 8 giugno 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023

Cruz intende incitare Manuel a sposare Jimena, in modo da prendere il controllo de La Promessa. Petra spiega a Pia che sa che è incinta e che le resta poco tempo come governante: sarà lei a sostituirla. Leonor ama sempre di più Mauro e la servitù capisce che lui è fidanzato già da tempo con Teresa, la cameriera personale ingaggiata per Jimena su volontà della marchesa.

Lope svela di essere orfano e che non gli piace il suo lavoro. Simona chiede nuovamente un aiuto in cucina, ma le viene negato da Cruz e, mentre sta redigendo la lista della spesa, improvvisamente sviene. Romulo cerca di soccorrerla.

Candela dice di non essere stata lei a cucinare lo stufato che tanto è piaciuto. Intanto Funes esplora nuove strade e dice ai marchesi che il principale indiziato al momento è Manuel, sospettato di aver ammazzato Tomas per diventare l’erede de La promessa. Jana avvisa Manuel che l’ispettore lo ha preso di mira…

Funes interroga Manuel e lui conferma di aver passato con Tomas l’ultima sera prima che morisse, ma non vuole raccontare la natura del loro dialogo e così il sergente lo dichiara in arresto. Intanto la servitù è in ansia per la salute di Simona. I domestici commentano la cameriera “new entry”, Teresa, fidanzata di Mauro, che non aveva mai parlato a nessuno della sua esistenza. Teresa gli chiede spiegazioni e lui le fa capire che non si fida della servitù.

Leonor è felice per l'arrivo della Fiera di aprile, a cui intende partecipare per farsi eleggere Reginetta, e cerca l'aiuto del nonno per convincere la madre a darle il permesso. Maria racconta a Leonor dell'arrivo di Teresa. La servitù legge la lettera del figlio di Simona, il quale annuncia che la moglie Charito aspetta un bambino. Lope va a trovare Simona e le annuncia che diventerà nonna.