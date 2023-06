La Promessa anticipazioni: Jimena scopre Jana e Manuel insieme!

Dopo che troverà il coraggio e la bacerà con passione sulle labbra, a La promessa il “marchesino” Manuel de Luján (Arturo Sancho) utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per conquistare definitivamente la domestica Jana Exposito (Ana Garces), ma la faccenda si complicherà più del previsto anche per via delle intromissioni della “cognata” Jimena de los Infantes (Paula Losada).

La Promessa, news: il primo bacio di Jana e Manuel

Come sapete, Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) presseranno Manuel affinché sposi Jimena, la vedova del fratello Tomas (Jordi Coll), perché soltanto in quel caso i duchi De Los Infantes daranno loro i soldi della dote della ragazza utili per riequilibrare le finanze ormai disastrose de La Promessa. Un’ipotesi che il “marchesino” non vorrà prendere in considerazione (visto che si starà innamorando di Jana) neanche quando Cruz annuncerà alla sua festa di compleanno e senza il suo consenso il compromesso matrimoniale tra lui e Jimena.

A quel punto, dato che Jana ci rimarrà male per il “fidanzamento”, Manuel sentirà che è arrivata l’ora di far capire all’inserviente che è lei la donna con cui vuole passare il resto della sua vita e un giorno, al termine di una cena, salirà nella sua stanza e la bacerà sulle labbra. Un’iniziativa romantica che però non avrà l’esito sperato…

La Promessa, trame: Jana cerca di respingere Manuel

Nonostante i forti sentimenti che prova nei suoi riguardi, Jana cercherà infatti di riportare Manuel con i piedi per terra, facendogli presente che nessuno accetterà mai la relazione tra l’erede del marchesato dei Luján e una semplice domestica. Un riferimento alle convenzioni sociali che non piacerà affatto a Manuel, il quale paragonerà Jana alla madre Cruz, visto che come lei vuole suggerirgli che cosa sia giusto o meno fare della propria vita.

In ogni caso, dato che Jana sarà irremovibile e gli dirà che Jimena è più adatta per stare al suo fianco, Manuel sembrerà desistere dall’intento di conquistarla, accettando tra l’altro di restare suo amico. Per sancire l’amicizia, Jana e Manuel decideranno quindi di fare un ultimo viaggio insieme in aeroplano.

La Promessa, spoiler: Jimena trova Manuel e Jana insieme!

Occhio però a quello che succederà in seguito a questa trasferta: possiamo infatti anticiparvi che, terminato il volo, Jana e Manuel si troveranno a trascorrere altro tempo insieme nell’hangar, dove parleranno per l’ennesima volta della loro sintonia. Un dialogo che verrà spiato per caso da Jimena, la quale, sconvolta, se la darà a gambe e si farà beccare dai due diretti interessati.

Su consiglio di Jana, Manuel seguirà Jimena, che gli annuncerà che intende lasciare La Promessa perché non vuole essere nuovamente tradita con una domestica proprio come il defunto Tomas ha fatto. Sinceramente colpito dalle parole della cognata, Manuel farà dunque presente a Jimena che ha frainteso ciò che c'è tra lui e Jana (!) e le chiederà di dargli un'altra possibilità, promettendogli che quella sera stessa a cena farà qualcosa in grado di farle cambiare idea. Resta quindi da capire che cosa avrà in mente il giovane "marchesino"…