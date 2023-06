La Promessa anticipazioni: Manuel scopre che deve sposare Jimena!

La morte del fratello maggiore Tomás (Jordi Coll) causerà diversi problemi al “marchesino” Manuel Luján (Arturo Sancho) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dato che il padre Alonso (Manuel Regueiro) e la madre Cruz (Eva Martin) non riusciranno in alcun modo a risollevarsi dai debiti familiari, il giovane scoprirà con estremo sgomento che, in base a una legge dell’epoca, è tenuto a sposare Jimena de los Infantes (Paula Losada), la vedova di Tomás.

La Promessa, news: i Lujan non hanno ancora ricevuto la dote di Jimena

Tutto partirà quando, qualche settimana dopo il funerale di Tomás, Jimena non si sentirà a suo agio a La Promessa, ragione per la quale deciderà di fare ritorno nella tenuta familiare dei suoi genitori, i duchi Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba). A quel punto, dato che non avrà ancora ricevuto la dote della nuora promessa al matrimonio con la quale avrebbe risollevato i debiti familiari, Cruz cercherà di mediare con Jimena, andando a farle visita al fianco della figlia Leonor (Alicia Bercan) per convincerla a rientrare nella loro casa.

Tuttavia, Jimena si mostrerà irremovibile, asserendo che sente di dovere stare al fianco della madre e del padre, che le vogliono davvero bene, in un periodo così difficile della sua vita. Una determinazione, da parte di Jimena, che costringerà la dark lady Cruz a valutare un “piano b”, che si ritorcerà contro Manuel.

La Promessa, trame: il Duca vuole che Manuel sposi Jimena

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Cruz consiglierà ad Alonso di organizzare una battuta di caccia per il Duca de los Infantes, ossia il padre di Jimena, in modo tale da farlo vincere e “ingraziarselo” per chiedergli per quale ragione non abbia ancora consegnato la dote alla famiglia della ragazza dovuta dato il suo matrimonio con Tomás.

Nel corso di quella giornata, tutto sembrerà quindi filare liscio, almeno finché Alonso non avrà modo di parlare a quattr’occhi con il Duca Josè Luis. Quest’ultimo, alla richiesta della dote di Jimena, si appellerà infatti ad una legge esistente e farà sapere al Marchese che, per ottenere i soldi, è necessario che la figlia sposi Manuel, ossia il fratello dello sposo venuto a mancare in maniera decisamente prematura. Una condizione che Alonso non potrà rifiutare, anche perché avrà bisogno del denaro… Ma come reagirà Manuel?

La Promessa, spoiler: Manuel scopre che deve sposare Jimena!

Una volta che scoprirà tutto quanto, Manuel si rifiuterà di contrarre matrimonio con la donna che, anche se per poco tempo, è stata la moglie di suo fratello Tomás. Proprio per questo, il giovane marchesino si lascerà andare ad un grosso sfogo con il padre, precisando che accetterà tutte le mansioni che gli competono, dato che è diventato l’erede principale del marchesato, tranne le nozze combinate con la vedova di Tomás.

Una scelta, forte e decisa, dovuta anche al fatto che Manuel starà cominciando a provare dei sentimenti per la domestica Jana Exposito (Ana Garces). Non a caso, data la forte determinazione del figlio, Alonso avrà il sospetto che dietro il sonoro rifiuto di Manuel alle nozze con Jimena sia coinvolta proprio una donna "misteriosa"…