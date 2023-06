Tempesta d’amore, anticipazioni dall’11 al 17 giugno 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 giugno 2023

Paul protegge Josie dalla rabbia di Christoph. Al settimo cielo, la ragazza abbraccia calorosamente il suo amato sotto gli occhi di Constanze…

Robert e Lia non riescono a credere di poter finalmente tornare insieme! Al settimo cielo per la felicità, i due decidono di trascorrere ogni istante insieme. Poco dopo i due ricevono un regalo speciale da Werner…

Max si rende conto che i lavori di ristrutturazione della stalla sono più complessi del previsto. Poco dopo, Henning gli propone un affare apparentemente molto allettante…

Constanze è furiosa per l’abbraccio tra Josie e Paul, finendo per sfogarsi su Shirin. Quest’ultima si vendica dicendo alla von Thalheim che non potrà mai competere con il ricordo di Romy, la defunta morte di Paul.

Merle chiede a Gerry di insegnarle a giocare a golf, riuscendo effettivamente a fare rapidamente dei progressi. Presa dall’entusiasmo, la ragazza bacia il giovane Richter!

Robert riceve una telefonata da Ariane, che gli chiede di farle visita in prigione. Quando l’uomo accetta, la Kalenberg si convince che si tratti di una prova d’amore. La attende però un’amara delusione…

Resa insicura dalle parole di Shirin, Constanze chiede informazioni su Romy, finendo per sentirsi sempre più in competizione con il “fantasma” della rivale…

Constanze scopre che la sua casa d’infanzia – il podere dei von Thalheim – verrà presto venduta. Il proprietario accetta di concederle il diritto di prelazione, a patto che la donna possa versargli immediatamente 200.000 euro. Peccato solo che lei non abbia la somma richiesta…

Un vecchio amico di Max – Sven Hemer – arriva al Fürstenhof col figlioletto Anton, di appena quattro mesi. Vanessa si offre subito di aiutare l’uomo con il bambino…

Erik aiuta Gerry a fare chiarezza nel suo cuore dopo il bacio con Merle. Nel frattempo anche Shirin viene a sapere dell’accaduto…

Vedendo Constanze a pezzi per la situazione con il podere dei von Thalheim, Paul viene nuovamente sopraffatto dai sensi di colpa per la morte di Manuela. E così l’uomo pensa ad un modo per aiutare la fidanzata…

Yvonne continua a sperare di conquistare Christoph e così si fa trovare dall'albergatore nel bosco con una caviglia apparentemente slogata. Convinto di avere di fronte una donna in difficoltà, Saalfeld la porta in braccio fino al Fürstenhof…