Tempesta d’amore: Ariane, brutale aggressione contro di lei in carcere! | Anticipazioni italiane

A mali estremi, estremi rimedi! È sempre stato questo l’approccio di Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) Saalfeld. Abituati a non guardare in faccia nessuno quando si tratta di salvaguardare i propri interessi e, soprattutto, la famiglia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due albergatori supereranno però ogni limite nella speranza di liberarsi una volta per tutte di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze scopre le bugie di Werner

Si sono combattuti per anni, ma di fronte ad un nemico comune e pericolo come Ariane Kalenberg, non c’è rivalità che tenga. È stato così che Werner e Christoph hanno unito le forze per proteggere loro stessi, le rispettive famiglie ed il Fürstenhof dalla perfida dark lady. Una guerra che li ha portati a dover ricorrere a metodi poco legali…

Pur di assicurare alla giustizia la Kalenberg, Werner si è infatti visto costretto a rilasciare una falsa testimonianza in cui dichiara di essere stato testimone della confessione della donna riguardo al tentato omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Schäfer).

Ebbene, il coraggioso gesto dell’anziano albergatore ha effettivamente permesso l’arresto di Ariane, che può però contare su un avvocato d’eccezione: Constanze (Sophia Schiller). Determinata a guadagnare dei punti come legale, la von Thalheim si sta infatti mettendo d’impegno per trovare qualcosa che possa aiutare la sua assistita. E non le ci vorrà molto di scoprire che Werner ha mentito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane subisce un’aggressione

Seguendo il suo intuito, la giovane avvocatessa proverà prima a mettere sotto pressione l’anziano albergatore e poi – non avendo ottenuto nulla dal diretto interessato – penserà bene di rivolgersi al fratello di quest’ultimo: André (Joachim Lätsch).

Sarà proprio grazie allo chef che Constanze capirà di essere sulla strada giusta… e la cosa preoccuperà non poco i Saalfeld! Capendo che è solo questione di tempo prima che le sue accuse contro Ariane crollino, Werner si vedrà dunque costretto ad appoggiare un piano di Christoph: organizzare un’aggressione in carcere ai danni di Ariane!

La speranza degli albergatori sarà quella di far crollare emotivamente la dark lady, spingendola così a patteggiare con l'accusa. Ebbene, effettivamente la Kalenberg resterà sconvolta dalla brutale aggressione di cui sarà vittima: il piano dei Saalfeld andrà dunque in porto?