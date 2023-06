Tempesta d’amore: Merle e Gerry diventano una coppia! | Anticipazioni italiane

Dopo qualche tira e molla, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore sta finalmente per nascere una nuova coppia: quella formata da Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Merle si baciano

Gerry non è un ragazzo come tutti gli altri. A causa di un deficit cognitivo, il fratello di Max (Stefan Hartmann) è infatti particolarmente ingenuo e quasi “infantile”, ma anche dotato di un grandissimo cuore e di una sincerità disarmante.

È stato proprio grazie a queste qualità che il giovane Richter è velocemente entrato nel cuore di tutti al Fürstenhof. C’è però una persona in particolare su cui il giovanotto ha fatto particolarmente colpo: Merle!

Giunta a Bichlheim con l’obiettivo di staccare dalla sua frenetica vita di città, la Finow è infatti rimasta così colpita da Gerry da finire di innamorarsene. Determinata a fare breccia nel cuore del suo amato, la ragazza organizzerà dunque una serata romantica con il giovane Richter. Serata che si concluderà con un bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle e Gerry diventano una coppia

Inizialmente colto di sorpresa dal gesto di Merle, Gerry ricambierà il bacio, salvo poi fuggire dalla camera della ragazza in evidente stato di agitazione. L’iniziativa della Finow avrà rovinato i rapporti tra lei e il suo amato?

Sarà quello che temerà la ragazza, che arriverà persino a confidarsi con Shirin (Merve Çakır). Nel frattempo, Gerry si aprirà invece che il suo migliore amico – Erik (Sven Waasner) – a cui confesserà di essere profondamente confuso: da una parte sta benissimo insieme a Merle, ma dall’altra è convinto che sia Shirin il suo grande amore.

Ebbene, sarà proprio grazie all’incoraggiamento di Erik che Gerry riuscirà finalmente a fare chiarezza nel proprio cuore e troverà la forza di dichiararsi a Merle. Tra i due innamorati seguirà un tenero bacio, che sarà il preludio ad una bellissima storia d’amore che ci riserverà tante emozioni.

Come prenderà Shirin la notizia che Gerry e Merle sono ufficialmente diventati una coppia? Per ora possiamo dirvi che ci attende un triangolo davvero appassionante… Seguici su Instagram.