Tempesta d’amore: Merle lascia il Fürstenhof! E ora? | Anticipazioni italiane

Una brutta sorpresa attende i fan di Gerry Richter (Johannes Huth) e Merle Finow (Michaela Weingartner) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Proprio quando tra loro era finalmente esploso l’amore, un evento inaspettato rischierà infatti di troncare sul nascere la loro storia d’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry e Merle fanno l’amore

Quello tra Merle e Gerry è il classico colpo di fulmine inaspettato che porta due persone apparentemente diverse e incompatibili a trovare nell’altro un compagno ideale. Non c’è dunque da stupirsi se i due ragazzi hanno letteralmente bruciato le tappe, passando nell’arco di pochi giorni a diventare amici, fidanzati e poi amanti.

Nonostante la sua mancanza di esperienza con le donne, il giovane Richter riuscirà infatti a lasciarsi andare con la sua amata, tanto da passare con lei la sua prima notte di passione. Un evento che non farà che legare i due fidanzatini ancora di più. Qualcosa di inaspettato, però, è in agguato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle costretta a partire

Come sappiamo, Merle è una giovane e brillante donna d’affari che conduceva una vita frenetica totalmente dedicata al lavoro prima di trasferirsi al Fürstenhof. È stato proprio grazie a Gerry che la ragazza ha iniziato per la prima volta a vivere davvero, godendosi la bellezza delle piccole cose e dei contatti umani. Purtroppo, però, il suo lavoro tornerà presto a tormentarla…

Poco dopo la sua prima notte con il fidanzato, la Finow riceverà infatti una terribile notizia: deve partire immediatamente per Londra per un progetto con un importante cliente. E non ci sarà nulla che lei potrà fare per evitarlo…

Con il cuore a pezzi, Merle sarà dunque costretta a salutare il suo amato Gerry e partire alla volta dell’Inghilterra, con la promessa di restare in contatto col suo amato e tornare presto al Fürstenhof. La loro relazione riuscirà a sopravvivere alla distanza? E, soprattutto, come reagirà Shirin (Merve Çakır) all’assenza della “rivale”? Seguici su Instagram.