Tempesta d’amore: Paul confessa il furto! E ora? | Anticipazioni italiane

Solo la sincerità può liberarci dal peso dei sensi di colpa. È quello che penserà Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il bel protagonista deciderà di confessare il crimine da lui commesso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik smaschera Paul

Da quando ha scoperto di aver ucciso la giovanissima Manuela von Thalheim, Paul non riesce a darsi pace: non solo ha spezzato una vita innocente, ma ha anche segnato per sempre la donna che ama, ovvero Constanze (Sophia Schiller).

Proprio nella (vana) speranza di ripulirsi la coscienza, Lindbergh ha dunque pensato di aiutare la fidanzata a riscattare la casa di famiglia: il podere dei von Thalheim. Peccato solo che trovare il denaro necessario si sia rivelato più duro del previsto…

Dopo aver invano cercato di ottenere un prestito, Paul ha dunque commesso un atto folle: sottrarre 100.000 euro dai conti del Fürstenhof per poi giocarseli in borsa. Il risultato? Non solo finirà per perdere tutto, ma verrà anche smascherato da Erik (Sven Waasner). E a quel punto per lui le cose si metteranno davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul confessa a Christoph il furto

Se il primo istinto di Vogt sarà ovviamente quello di denunciare il collega (nonché rivale per il posto di direttore amministrativo unico), l’uomo verrà convinto da Josie (Lena Conzendorf) a porgere invece una mano a Lindbergh.

Sarà così che Erik farà a Paul un’offerta inaspettata: gli presterà il denaro necessario a coprire il buco lasciato dal suo furto, se in cambio Lindbergh darà le dimissioni! Inutile dire che Josie resterà sconvolta dalla richiesta del padre e prometterà al suo amato di parlare col genitore. Lindbergh, però, avrà ormai deciso cosa fare…

Determinato a prendersi le proprie responsabilità, Paul confesserà a Christoph (Dieter Bach) il terribile crimine da lui commesso, dicendosi pronto a affrontarne le conseguenze. Come reagirà l’albergatore di fronte al “tradimento” del suo protetto? Seguici su Instagram.