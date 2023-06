Tempesta d’amore: Yvonne prepara una trappola per Christoph! | Anticipazioni italiane

Quando Yvonne Klee (Tanja Lanäus) vuole qualcosa, non si arrende alla prima sfida… specialmente se si tratta di uomini! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) tornerà all’attacco per conquistare il cuore di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole conquistare Christoph

Per Yvonne la bellezza è sempre stata la sua arma più potente. È stato infatti grazie al suo fascino che la donna è riuscita a conquistare uomini abbienti, che le hanno permesso di vivere nel lusso. E così, quando la donna si è trovata in difficoltà economiche, la sua soluzione è stata semplice: trovare un nuovo compagno ricco!

Come sappiamo, Yvonne ha identificato in Christoph la sua prossima “vittima”, ma i suoi tentativi di conquistare il cuore dell’affascinante albergatore non hanno fino ad ora portato grandi risultati. La situazione è migliorata quando la Klee ha aiutato i Saalfeld a mettere le mani sulla video-confessione di Ariane (Viola Wedekind), ma per far capitolare Christoph sarà necessaria un’altra “spinta”…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne inganna Christoph

Determinata a far capitolare l’albergatore una volta per tutte, Yvonne penserà bene di tendere a quest’ultimo una vera e propria trappola: simulerà un incidente nel bosco con l’obiettivo di farsi soccorrere da Christoph e portare da quest’ultimo al Fürstenhof.

Ebbene, l’uomo cadrà in pieno nella trappola della Klee: non solo la riaccompagnerà fino in hotel, ma si prenderà anche amorevolmente cura di lei sotto gli occhi di una contrariatissima Josie. Quest’ultima – ben consapevole delle intenzioni della madre – non riuscirà infatti a credere che la donna stia davvero ingannando l’albergatore in modo così spudorato. E non è finita qui!

Sfruttando l’evidente confidenza e complicità che si è creata tra lei e Christoph, Yvonne farà un azzardo e chiederà all’uomo di cenare insieme. Coraggio che verrà premiato! Eh sì, perché l’albergatore accetterà di buon grado l’appuntamento galante. Riuscirà la Klee a sedurre finalmente Saalfeld? Seguici su Instagram.