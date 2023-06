Terra amara: Mujgan chiede a Yilmaz di non lasciarla. E lui… | Trama 11 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 11 giugno 2023

Behice si occupa di Mujgan e utilizza delle scuse affinché la nipote non apprenda di quanto successo nel corso del processo a Zuleyha, di conseguenza Yilmaz e Demir vengono arrestati. Hatip giunge alla tenuta Yaman con l’intenzione di recuperare la cambiale o di ammazzare Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che spifferano tutta la verità a Hunkar.

Saniye scopre che Fadik ama Rasit, l'uomo di fiducia di Hatip. Yilmaz, in carcere, apprende del tentato suicidio di Mujgan. Il giorno dopo, lui e Demir vengono liberati grazie a Julide. Una volta fuori dalla prigione, Demir ordina a Hunkar di non portare i bambini a trovare Zuleyha in galera, minacciando di non far più incontrare i bambini neanche a lei. Mujgan chiede a Yilmaz di non lasciarla e lui è molto confuso a riguardo.