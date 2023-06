Terra amara: Fekeli dà un consiglio a Yilmaz, ecco quale | Trama 12 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 12 giugno 2023

Zuleyha intende assolutamente non andare incontro a una reazione di Demir; di conseguenza la donna, per proteggere i suoi figli, vieta a Yilmaz di andare in prigione da lei e gli chiede di uscire dalla sua vita. Yilmaz ne parla a Fekeli, che in effetti consiglia al figlio di recarsi a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Yilmaz inizialmente non intende sentire ragioni e si convince soltanto dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.