Terra amara: Demir porta i bambini lontano da Cukurova | Trama 16 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 16 giugno 2023

Julide viene sospesa dal suo lavoro di procuratore, ciò perché nel corso di una perquisizione nel suo appartamento vengono trovate delle banconote e si pensa che la donna sia coinvolta in un caso di corruzione. Demir scopre che Hunkar ha condotto Adnan e Leyla in prigione da Zuleyha e, infuriato, decide di portare i bambini lontano da Cukurova. Sermin si trova ad assistere alla scena e, per quanto Hunkar le avesse raccomandato di non parlarne a Zuleyha, le fa visita in carcere e le racconta quanto è successo.