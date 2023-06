Terra amara: Yilmaz fa un passo indietro, ecco perché | Trama 17 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 17 giugno 2023

Zuleyha si trova ancora in carcere e Demir ha affidato i bambini a estranei, nonostante i tentativi della madre Hunkar di indurlo a riflessione. La discussione e le urla di Demir arrivano però a terrorizzare la piccola Uzum. Cetin e Fekeli subiscono un attentato, ma si salvano davvero per miracolo.

Fekeli chiede a Cetin di non dire niente a Yilmaz dell’accaduto. Infatti Yilmaz è diretto con la famiglia a Istanbul per cominciare una nuova vita, lontano da Cukurova. Cetin però alla fine avvisa egualmente Yilmaz, il quale a quel punto decide di riportare indietro tutta la famiglia, in modo tale da aiutare Fekeli nella lotta con chi lo vuole morto.. Seguici su Instagram.