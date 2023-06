Terra amara: Yilmaz corre da Zuleyha | Trama 23 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 23 giugno 2023

Il fatto che Behice possa aver aggredito Zuleyha mette in allarme Yilmaz, che corre in ospedale non dando ascolto ai consigli di Fekeli. Zuleyha intanto viene dimessa e si imbatte in Yilmaz proprio quando è in procinto di tornare in prigione; pur di calmarlo, lei gli spiega di aver avuto un incubo. L’arrivo di Yilmaz, tra l’altro, fa letteralmente infuriare Mujgan, che a quel punto decide di sfogarsi con Sabahattin. Seguici su Instagram.