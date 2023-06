Terra amara: Zuleyha è disperata e Demir fa nuove amicizie | Trama 25 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 25 giugno 2023

Mujgan va in carcere e ha un acceso confronto con Zuleyha, che le farà venire in mente un dubbio atroce. Mujgan se la prende con Behice per il tentato omicidio di Zuleyha, come ha denunciato la stessa ragazza durante il suo ricovero in ospedale (dove era arrivata per una intossicazione). Behice è molto arrabbiata per le accuse che le vengono rivolte.

Behice, furiosa per le accuse che le sono state fatte, minaccia Mujgan di andare via e intanto chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Uzum è in procinto di affrontare il suo primo giorno di scuola, con Saniye e Gaffur che sono felicissimi. Demir è vicinissimo a vendere le sue azioni della raffineria a Vedat, il quale però muore in un incidente (si tratta in realtà di un piano dei misteriosi uomini di Ankara per far sì che Demir venda a loro).