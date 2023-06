Terra amara: Zuleyha gravemente ferita | Trama 28 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 28 giugno 2023

Mujgan finisce col minacciare con la pistola la povera Zuleyha e vuole che quest’ultima si impicchi da sola, in modo da evitare il carcere. Zuleyha si rifiuta di procedere in tale modo e tenta di disarmare Mujgan; tra le due donne va in scena una colluttazione e a un certo punto parte un colpo, destinato a ferire Zuleyha al petto. Con l’ausilio di Behice, Mujgan finge il suicidio di Zuleyha e fugge. Alla tenuta, tutti sono in cerca di Zuleyha: sarà Rasit a trovarla, dopodiché la donna viene trasportata in ospedale. Seguici su Instagram.