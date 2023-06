Terra amara, trama 3 giugno 2023: Yilmaz, il suo piano viene rovinato…

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 3 giugno 2023

Mujgan, che sta per scappare per l’America insieme al figlioletto, evita Yilmaz che la cerca in tutti i modi. Hatip apprende con ansia che il caso di Cengaver non è affatto chiuso; l’uomo commissiona ai suoi sottoposti un misterioso furto di cavalli. Rasit decide di invitare Fadik a una festa.

Demir ha mandato via Zuleyha dalla loro casa e le nega anche di incontrare i figli. La donna, per disperazione e per ribadire la propria innocenza, tenta di darsi fuoco in piazza, ma Fekeli arriva e la salva. La scena è stata vista da Nedret e Berika, che subito raccontano l'accaduto a Hunkar. Demir dunque apprende tutto e corre da Fekeli per riprendersi Zuleyha. Yilmaz si è recato a Istanbul per trovare Mujgan, che ha portato via Kerem Ali e sta per fuggire in America. Ma, mentre Yilmaz prepara il piano con l'aiuto di alcuni suoi amici, la polizia li arresta con l'accusa di rivendere merce rubata.