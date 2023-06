Terra amara: Zuleyha dovrà affrontare il processo! | Trama 5 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 5 giugno 2023

Cetin, coadiuvato da Gaffur, riesce a vendicarsi degli uomini che lo hanno ferito nel corso di una rissa per difendere l'onore di Gulten e di Zuleyha. Yilmaz decide di chiedere il divorzio da Mujgan, che ritiene responsabile dell'arresto di Zuleyha. Per averla incitata con le sue azioni a compiere un tale gesto, infine, il giudice non accoglie il capo d'accusa per lesioni personali accidentali che aveva presentato Julide e ordina che Zuleyha affronti un processo per tentato omicidio.