Terra amara: Demir salverà Zuleyha? | Trama 9 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 9 giugno 2023

Mujgan chiede a Yilmaz di darle un’altra chance, ma lui la caccia. Non sapendo vivere senza di lui, Mujgan convince la zia Behice a portare Kerem Ali nella casa in cui viveva insieme a Yilmaz, in modo da rimanere da sola e compiere un gesto estremo, sancito da una lettera d’addio. Secondo gli avvocati, solamente la testimonianza di Demir potrebbe indurre in salvo Zuleyha, ma all’inizio dell’udienza lui non si è ancora presentato. Il suo arrivo lascia tutti con il fiato sospeso. Cosa dirà? Seguici su Instagram.