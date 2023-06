Terra Amara anticipazioni: Behice fa una brutta scoperta! Ecco quale

La morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) sveglierà la sete di denaro di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Quando l’uomo morirà in seguito alla ferite riportate in un incidente stradale, la dark lady verrà infatti mossa da un unico pensiero: convincere la nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova) ad intascarsi la parte dell’eredità che le spetta e “fuggire” a Istanbul con tutto il bottino. La donna dovrà però fare i conti con un imprevisto…

Terra Amara, news: Behice e Mujgan lasciano in malo modo la villa di Fekeli

La faccenda avrà il suo sviluppo definitivo a causa di una discussione piuttosto accesa che si verrà a creare tra Behice e la domestica Nazire (Teksin Pircanli). A quel punto, la cattivissima Behice coglierà la palla al balzo per costringere la nipote neo-vedova a lasciare la villa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) con il piccolo Kerem Alì. Un’iniziativa che riempirà di doloro il padrino, soprattutto quando Behice sottolineerà che è giusto che Mujgan abbia l’eredità intera di Yilmaz per rifarsi una vita nella capitale turca e garantire un futuro felice al bimbo.

Ovviamente, Behice avrà intenzione di trovarsi una casa a Istanbul dove vivere con Mujgan e Kerem Alì, in modo tale da disporre anche lei dei tantissimi soldi del defunto Yilmaz, che stando ai suoi calcoli si aggirerebbero per un valore di circa 50 milioni di lire turche.

Terra Amara, spoiler: la brutta scoperta di Behice

Tuttavia, la perfida signora andrà incontro ad un clamoroso colpo di scena che non aveva minimamente calcolato: quando l’avvocato raggiungerà lei e Mujgan nell’albergo dove si saranno sistemate per lasciare in fretta e furia la casa di Ali Rahmet, la Hekimoglu Senior scoprirà che, qualche mese prima di morire, Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni a Hunkar Yaman (Vahide Percin), lasciando di fatto alla moglie soltanto una piccola casetta dell’irrisorio valore di 80.000 lire turche.

Una notizia che farà andare Behice su tutte le furie perché si era già convinta del fatto che avrebbe condotto la sua vita in piena agiatezza alle spalle di Yilmaz. Non a caso, la donna caccerà in malo modo l’avvocato e si dispererà quando, collegando tutti i tasselli del puzzle, capirà che probabilmente Akkaya si era disfatto di tutti i suoi possedimenti terreni per farsi un gruzzoletto da utilizzare per la fuga, mai andata in porto, con l’amata Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra Amara, trame: Zuleyha non sa dove siano i soldi di Yilmaz

Una consapevolezza che spingerà Mujgan e soprattutto Behice a fare marcia indietro, visto che chiederanno l’aiuto di Fikret (Furkan Palali) e poi torneranno con la coda tra le gambe nella tenuta di Ali Rahmet. Quest’ultimo, pensando all’incauta vendita messa in atto dal figlioccio, dedurrà quindi che Yilmaz ha agito in tal modo (non lasciando niente a Mujgan) perché sapeva che sarebbe stato lui a prendersi carico della moglie una volta fuggito.

In ogni caso, Ali Rahmet deciderà di andare fino in fondo alla questione e si presenterà da Zuleyha per chiederle se abbia un'idea di dove Yilmaz abbia nascosto i soldi. La Altun non saprà però dargli delle delucidazioni in merito, cosa che accenderà un sospetto nella paranoica Mujgan…