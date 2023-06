Terra amara, anticipazioni dal 2 al 7 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 2 a venerdì 8 luglio 2023

Gaffur, a cui Rasit rivela che Cengaver è stato assassinato da Hatip, scrive a quest’ultimo una lettera ricattatoria. Hunkar incontra Sevda, la donna che non solo le ha rubato l’amore del marito, essendone stata per anni l’amante, ma che ora scopre che le ha rubato anche l’amore del figlio Demir.

Non appena Hunkar scopre che Zuleyha si è svegliata dal coma, la raggiunge in ospedale, dove le chiede perdono e promette che sarà sempre dalla sua parte. Hatip, dopo aver ricevuto una lettera anonima in cui viene ricattato per l’omicidio di Cengaver, si reca nel bosco per consegnare dei soldi al misterioso ricattatore. Nella sua auto trova ad aspettarlo Sermin. Per evitare che l’amante faccia una scenata di gelosia, Hatip decide di portarla con sé.

Naciye riceve una lettera di divorzio e per vendicarsi denuncia in procura il marito Hatip per l’omicidio di Cengaver. Hatip scopre che il ricattatore è Gaffur e cerca di sparargli. Durante lo scontro, Gaffur gli ruba la pistola e lo uccide. Sermin assiste alla scena ma decide di non dire niente. La notizia dell’assassino di Cengaver da parte di Hatip arriva anche a Demir, che lascia Zuleyha sola in ospedale. Lei ne approfitta per parlare con Yilmaz e per confessargli il suo più grande segreto.

Zuleyha rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio, che Mujgan ha provato a ucciderla e gli racconta i soprusi subiti dagli Yaman. Yilmaz vuole riprendersi Adnan e, per impedirglielo, Zuleyha minaccia di buttarsi dal balcone della sua stanza in ospedale. Gulten e Yilmaz la salvano. Demir assiste alla scena e teme che Zuleyha voglia suicidarsi di nuovo, quindi si precipita da lei. Zuleyha dice di aver perso l’equilibrio e Gulten conferma questa versione che, però, non convince Mujgan.

Yilmaz, dopo aver saputo che Adnan è suo figlio, si nasconde nella casa degli Yaman intenzionato a uccidere Hunkar. L’arrivo del piccolo Adnan lo dissuade. Fikret rischia di investire Sermin e, mortificato, si offre di accompagnarla in ospedale per farla visitare. Zuleyha chiede a Sabahattin di dimetterla e chiede a Gulten di aiutarla a riprendere la sua vita in mano.

Adana si risveglia con una notizia drammatica: Hatip è stato trovato senza vita nel bosco, ucciso da un colpo di pistola. L’opinione della gente è che abbia cercato di truffare i misteriosi uomini di affari di Ankara e questi, per vendicarsi, gli abbiano sparato. La notizia è avvalorata dalla testimonianza di un pastore che li avrebbe visti litigare con lui e minacciarlo. Quella stessa mattina, Zuleyha viene dimessa dall’ospedale e torna a casa, dove finalmente può riabbracciare i suoi figli.

Con l'aiuto di Gulten, Zuleyha riesce ad incontrare Yilmaz per fargli passare del tempo con Adnan e per decidere con lui le mosse da fare per sperare di vivere una vita serena insieme. Dopo l'incontro, Yilmaz torna a casa e accusa Mujgan di aver cercato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli la difende sostenendo che fosse in casa a fare il bagnetto a Kerem Ali insieme alla zia.