Terra Amara anticipazioni: Fikret è il figlio illegittimo di…

Presto i telespettatori italiani di Terra Amara faranno la conoscenza di Fikret Fekeli (Furkan Palali), il nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik). Tuttavia, l’uomo avrà un grande segreto che nasconderà a tutti quanti, fatta eccezione al cugino materno Bahtiyar. Un particolare che ridisegnerà la storia della telenovela dopo la tragica morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes)…

Terra Amara, news: Fikret sempre più vicino a Mujgan

Per prima cosa, è bene sottolineare che Fikret stabilirà fin da subito un rapporto di fiducia con Ali Rahmet, che non vedeva da circa trent’anni, ossia quando era appena un bambino. Nonostante i sospetti della zia Behice (Esra Dermancioglu) su un possibile scambio di identità, il giovane Fekeli riuscirà a dimostrare da una cicatrice sul petto di essere il nipote di Ali Rahmet e svilupperà una sorta di attrazione per Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

C’è da dire che in ogni circostanza Fikret rispetterà il matrimonio vacillante tra Yilmaz e Mujgan, ma le cose cambieranno nel momento in cui Akkaya morirà per via delle ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. Una prospettiva che non sembrerà piacere più di tanto a Behice, che invece mirerà ad intascare i soldi dell’eredità di Yilmaz e trasferirsi a Istanbul con la nipote.

Terra Amara, trame: Fikret è insofferente a Demir

Comunque sia, col trascorrere della narrazione, sarà abbastanza chiaro che Fikret si trova in imbarazzo ogni volta che ha a che fare con Demir Yaman (Murat Unalmis): un fastidio che diventerà evidente nelle ore di preghiera organizzate per il settimo giorno della morte di Yilmaz e che raggiungerà i massimi livelli durante il ricevimento di un premio. In tale occasione, infatti, Demir annuncerà che, in quanto unico figlio del defunto Adnan Yaman Senior, intende passare la metà delle azioni della defunta madre Hunkar (Vahide Percin) alla moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Parole che spingeranno Fikret, con uno stato d’animo piuttosto agitato, a recarsi proprio nella tomba di Adnan… ma per quale ragione?

Terra Amara, spoiler: Fikret è il figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior!

Ebbene sì: la risposta è sicuramente quella che state già pensando. Attraverso una serie di flashback verrà svelato che Fikret non è figlio di Musa, fratello di Ali Rahmet, ma di Adnan, il padre di Demir. Dato che sarà stato concepito al di fuori del matrimonio, il Yaman Senior non si sarà però mai voluto prendere cura di lui nemmeno quando, scoperto il tradimento, Musa l’ha cacciato di casa (pur essendo ancora un bambino) insieme alla madre.

Negli anni, Fikret ha quindi sviluppato un’avversione piuttosto forte per la famiglia Yaman, che l’avrà portato a giurare vendetta sul fratellastro Demir al capezzale della madre, morta in seguito ad una malattia. Insomma, Fikret sarà arrivato a Cukurova per vendicarsi di Demir, visto che Adnan è morto e non può prendersela con lui.

Non a caso, il primo passo che farà Fikret per dare inizio alla sua vendetta sarà quello di distruggere con un grosso masso la lapide del "padre" Adnan. Un'azione che difficilmente passerà inosservata a Demir…