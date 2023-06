Terra Amara anticipazioni: Gaffur saluta Saniye e si dirige verso la Germania ma…

Il trasferimento di Gaffur Taskin (Bulent Polat) in Germania sarà sempre più vicino nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’uomo riceverà infatti una lettera nella quale gli verrà comunicato che una fabbrica tedesca intende assumerlo come operaio, ragione per la quale saluterà la moglie Saniye (Selin Yeninci), la figlioletta adottiva Üzüm (Neva Pekuz) e comincerà un viaggio verso la nazione estera. Ma tutto andrà davvero secondo i piani dell’ex capomastro? Cerchiamo di capirlo insieme…

Terra Amara, news: ecco perché Gaffur vuole fuggire da Cukurova

La storyline prenderà il via quando Gaffur comprenderà che sia Şermin Yaman (Sibel Tascioglu) e sia Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sanno che è stato lui ad assassinare Hatip Tellidere (Mehmet Polat). A quel punto, Gaffur si farà prendere dal panico e, per rischiare di finire in carcere, andrà in gendarmeria per farsi un passaporto e chiederà così di essere assunto in una fabbrica in Germania.

Un’iniziativa che l’uomo cercherà inizialmente di nascondere a Saniye, la quale andrà su tutte le furie quando scoprirà tramite Üzüm che il marito intende abbandonarla a Cukurova. Non a caso, la “comandante” dei braccianti non troverà pace nemmeno quando Gaffur le prometterà che lei e la bambina potranno raggiungerlo nella nuova nazione non appena si sarà sistemato…

Terra Amara, trame: anche Saniye vuole lasciare Cukurova; ecco perché

Comunque sia, sapete già che Saniye cambierà radicalmente idea sul trasferimento di Gaffur a causa degli scontri che si verranno a verificare con Sevda Caglayan (Nazan Kesal). In pratica, dato che sarà stanca di litigare con la “matrigna” di Demir (Murat Unalmis), che ormai avrà preso definitivamente il posto nella tenuta della defunta Hunkar (Vahide Percin), Saniye spingerà il marito a persistere con l’idea di andare in Germania, perché così anche lei e Üzüm potranno prima o poi raggiungerlo e buttarsi il ricordo di Cukurova alle spalle.

Per tale motivo, Saniye tirerà un grosso respiro di sollievo quando una lettera informerà Gaffur del fatto che una fabbrica tedesca ha finalmente deciso di assumerlo e gli chiederà di presentarsi lì entro pochi giorni.

Terra Amara, spoiler: Gaffur parte verso la Germania; ma ci arriverà davvero?

Dopo aver affrontato il burbero Demir, che inizialmente gli darà dell’ingrato perché starà lasciando la tenuta pochi mesi dopo la morte di Hunkar e nel momento del maggiore bisogno, Gaffur saluterà quindi la sorella Gulten (Selin Genc), il cognato Çetin (Aras Senol), Fadik (Polen Emre), Raşit (Sahin Vural), la moglie Saniye e la piccola Üzüm e, con in mano una piccola valigia, andrà in direzione di un’altra cittadina turca, dove poi darà inizio al viaggio verso al Germania.

Tuttavia, ve lo anticipiamo già da ora, Gaffur non uscirà affatto di scena, nemmeno per una breve manciata di episodi. Partirà davvero all’estero o succederà qualcos’altro? Seguici su Instagram.