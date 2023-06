Ogni tanto, anche a Terra Amara trionfa l’amore. O almeno così sembra. È ciò che accadrà, nelle prossime puntate italiane della telenovela, agli inservienti Rasit Kaya (Şahin Vural) e Fadik (Emre Polen). Dopo un iniziale equivoco, l’uomo riuscirà infatti a donare alla sua amata un bell’anello di fidanzamento…

Terra Amara, news: Rasit viene licenziato ma…

Se avete avuto modo di seguire i nostri post precedenti, sapete che Rasit deciderà in principio di regalare a Fadik il sopracitato anello in un modo abbastanza particolare. In pratica, il tuttofare lo nasconderà all’interno di un vaso di fiori nella serra che apparteneva alla defunta Hunkar (Vahide Percin) e lo legherà ad uno sporgente nastrino rosso per fare in modo che la domestica lo ritrovi e ne rimanga affascinata.

Tuttavia, la prima ad entrare in possesso dell’oggetto sarà la “nonnina” Azize (Serpil Tamur) che, a causa della sua demenza senile, riterrà erroneamente sia un regalo del marito (ormai morto da diversi anni). Con dei modo di fare piuttosto maldestri, Rasit cercherà quindi di riavere indietro l’anello ma innescherà la furia di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), che deciderà di licenziarlo poiché convinta del fatto che stesse cercando di derubare ad Azize. La situazione verrà comunque risolta, qualche giorno dopo, da Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, trame: il licenziamento di Rasit viene annullato!

Eh sì: dato che si troverà ad assistere ad una successiva discussione tra Sevda, Fadik e Saniye (Selin Yeninci), Zuleyha controllerà in prima persona l’anello che Azize ha al dito e comunicherà alla litiganti che lo stesso non appartiene alla “nonnina”, ragione per la quale Rasit ha sempre detto la verità. Proprio per questo, l’uomo verrà nuovamente assunto nella tenuta, con Sevda che si troverà costretta a fare le sue personali scuse.

Un evento che, come vi abbiamo già anticipato, non farà altro che minare il già compromesso rapporto tra Sevda e Saniye, che sfocerà in una vera e propria “dichiarazione di guerra” quando l’inserviente, per impedire alla nemica di accedervi, distruggerà con la macchina la serra che apparteneva a Hunkar. Comunque sia, fortunatamente per loro, Rasit e Fadik beneficeranno della situazione venutasi a creare…

Terra Amara, spoiler: Rasit regala l’anello di fidanzamento a Fadik

Possiamo anticiparvi che, una sera, Rasit troverà il coraggio e, con una semplice dichiarazione d’amore, farà sapere a Fadik che vuole passare il resto dei suoi giorni con lei e le chiederà ufficialmente di sposarlo donandole l’anello che aveva comprato diversi giorni prima.

Ovviamente, Fadik risponderà in maniera positiva alla richiesta di Rasit ma vorrà seguire alla perfezione tutte le norme turche, compresa la festa di fidanzamento. Non a caso, la ragazza farà sapere a Rasit che, per poterla avere in moglie, deve chiedere la sua mano alle persone più importanti per lei, ossia Saniye e Gaffur (Bulent Polat). Una condizione che Rasit accetterà con timore, dato il suo rapporto non troppo idilliaco con Gaffur… Seguici su Instagram.