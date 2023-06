Terra Amara anticipazioni: Zuleyha assume un investigatore privato, ecco perché

Un nuovo intrigo prenderà il via nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) si metterà in contatto con un suo vecchio conoscente, detective di professione, per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Zuleyha decide di occupare il posto di Hunkar nella tenuta

La storyline prenderà il via in seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), che perderà la vita a causa delle ferite riportate in un tragico incidente stradale. A quel punto, nonostante l’intenzione di divorziare prima che avvenisse la tragedia, Zuleyha accoglierà un invito del marito Demir Yaman (Murat Unalmis) e deciderà di restare a vivere alla tenuta.

Proprio per questo, Zuleyha ripenserà agli ultimi giorni di vita della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin) e al fatto che era riuscita a riappacificarsi con lei, ragione per la quale prenderà il suo posto nelle mansioni della tenuta dopo aver avuto l’approvazione di Demir. Tuttavia, per dare maggiore onore alla figura della defunta, Zuleyha si porrà anche un altro obiettivo: trovare quanto prima chi l’ha uccisa…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha contatta un investigatore privato

Per tale ragione, come vi abbiamo già anticipato nell’apertura di questo post, Zuleyha si metterà in contatto con un suo vecchio conoscente, che per prima cosa le chiederà come sta dopo quanto accaduto a Yilmaz, il grande amore della sua vita. Dopo ciò l’uomo, che avrà circa una sessantina d’anni, passerà al lato più tecnico della sua visita e chiederà alla Altun per quale motivo abbia bisogno delle sue investigazioni.

Zuleyha spiegherà così all’amico che l’assassinio della suocera Hunkar è rimasto senza un colpevole per troppo tempo e gli chiederà di fare il possibile per rintracciarlo, magari partendo dalla ricerca dell’arma del delitto mai ritrovata. Comunque sia, la richiesta di Zuleyha si spingerà ben oltre…

Terra Amara, trame: il sospetto di Zuleyha

Appena il detective le chiederà se abbia dei sospetti riguardo al possibile omicida, Zuleyha non esiterà a fare il nome della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), ossia l’unica che dal suo punto di vista aveva dei motivi per fare fuori Hunkar. La nostra protagonista dirà quindi al detective di osservare con attenzione ciò che fa Behice, memore del fatto che in passato ha tentato di fare del male anche a lei.

Insomma, Zuleyha sarà vicina alla risoluzione dell'omicidio, dato che Behice avrà davvero ucciso Hunkar, ma riuscirà a dimostrare la sua teoria senza che la Hekimoglu si accorga di nulla?