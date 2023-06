Un altro domani, anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2023

Mario aiuta Erik a prepararsi per partecipare alla maratona. Olga racconta al figlio che anche lei da giovane amava l’atletica e, per la prima volta dopo tempo, madre e figlio condividono un momento di tenerezza. Ventura invita Victor a partecipare maggiormente alla vita familiare, per non dare adito a chiacchiere. Francisco decide di mettere i bastoni fra le ruote a Ventura candidandosi alla carica di Presidente del Circolo degli Imprenditori, carica che Ventura occupa ormai da tempo perché nessuno ha il coraggio di opporsi a lui. Patricia intanto va da Linda e cerca di convincerla a cedere a lei la gestione del Rio club. Sebas propone a Leo di scrivere un libro su Julia in cambio del suo vecchio lavoro e minaccia Leo di raccontare a Julia la verità su di lui, ma il ragazzo non vuole cedere al ricatto. La cena organizzata da Tirso e Olga insieme a Leo e Julia si conclude nel peggiore dei modi.

Julia si sente sempre più coinvolta da Leo e confessa ad Elena che le piace tutto di lui. Tutto ciò che conosce, ovviamente, poiché sta per scoprire la sua vera identità. Ora che Cloe sa che la sua migliore amica è un ragazzo, è combattuta: da un lato si sente ferita da Dani, dall’altro si rende conto che lui ha bisogno di lei più che mai. A Rio Muni, Carmen mantiene le distanze da Victor. Secondo lei, questo è il momento di scegliere da che parte stare: o con Ventura o contro Ventura. Intanto, Ventura ha scoperto che Francisco è in competizione con lui per la presidenza del Circolo degli Imprenditori ed è intenzionato a dare battaglia. Intanto Maria si offre di sostituire Erik nel suo lavoro al bar dell’albergo di Tirso, ma i risultati non sono quelli sperati. Victor inizia a lavorare nella libreria della madre Ines, con grande sorpresa di Carmen. Intanto Ventura chiede a Linda di avere il locale in esclusiva poche ore prima dell’inizio di una festa organizzata dalla ragazza.

Julia scopre da Sebas che l’autore degli articoli su di lei che hanno causato tanto scompiglio in paese è proprio Leo e gli chiede spiegazioni. Leo le confessa che all’inizio Julia gli ricordava la sua ex che lo aveva lasciato sull’altare e che in qualche modo voleva vendicarsi e di aver iniziato la sua relazione con lei per scoprire di più della sua vita e continuare a scrivere gli articoli, ma che successivamente ha iniziato a provare qualcosa per lei. Ventura cerca di convincere Francisco a ritirare la candidatura per la presidenza del circolo degli imprenditori, ma Carmen prende le difese del padre e dice in faccia a Ventura che suo padre è l’uomo giusto per l’incarico. Ventura chiede l’aiuto di Angel per contrastare Francisco, Angel gli dice che preferirebbe non occuparsene, ma Ventura lo minaccia di licenziarlo. Ventura, inoltre, accusa Ines di aver messo su un altare ad Alicia nella libreria che terrebbe lontani i clienti.

Patricia viene a sapere da Carmen della decisione di Francisco di competere con Ventura per la presidenza del circolo degli imprenditori e se la prende soprattutto per non essere stata informata da Francisco stesso. Patricia accusa Francisco di essere un burattino nelle mani di Carmen, ma Francisco a sua volta accusa Patricia di essere un burattino nelle mani di Ventura. Diana cerca di convincere Julia a sfogarsi su quanto accaduto con Leo, ma come al solito diventa insistente e pressante con la figlia che invece vorrebbe essere lasciata in pace per buttarsi tutto alle spalle. Mabalè e alcuni operai stanno aiutando Carmen ad organizzare un evento in onore di Francisco, ma Mabalè teme rappresaglie da parte di Patricia che non è d’accordo. Carmen lo rassicura dicendo che né lei e né suo padre lo permetterebbero mai. Diana confida a Mario le sue preoccupazioni per Julia, dopo quanto accaduto con Leo.

Erik è notevolmente stressato a causa della preparazione per la maratona. Per questo motivo decide di comunicare a Mario la sua decisione di non volervi più partecipare. Mario è convinto che Erik abbia tutte le capacità per vincere la maratona, ma è troppo esigente e non riesce a motivarlo. Intanto Julia, nonostante tenti in ogni modo di nasconderlo, è molto amareggiata per il nuovo articolo pubblicato che la riguarda e sfoga questo suo dispiacere sui dipendenti della bottega, adottando un comportamento dispotico con tutti. L'articolo è pieno di bugie, al giornale è stato dato spazio a un altro giornalista e questo ha fatto si' che Leo decidesse di lasciarlo. Leo cerca di dire la verità a Julia ma gli eventi gli impediscono di parlarle. A Rio Muni, Víctor chiede a Linda il favore di riportare quanto prima a Carmen i suoi sospetti su Patricia. Quest'ultima sembra tramare contro di lei e contro la candidatura del padre.