Un altro domani, anticipazioni dal 19 al 24 giugno 2023

A partire dal 24 giugno, Un altro domani andrà in onda anche di sabato, con una lunghissima puntate di tre ore. Vediamo dunque cosa succederà nella settimana dal 19 al 24 giugno:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 19 a sabato 24 giugno 2023

Maria lascia inavvertitamente in bottega un volantino che riguarda la terapia ormonale. Cloe lo trova e le chiede spiegazioni. Linda si presenta alla riunione indetta da don Benigno, dove troverà Angel, Patricia e Ventura.

Leo invita Diana e Julia a confrontarsi in una seduta di psicoterapia, ma le due donne non sembrano voler appianare i propri conflitti. Leo confessa a Julia di essere stato abbandonato all'altare, così come lei ha fatto con Sergio.

Victor recupera il proprio posto di lavoro, grazie alle pressioni di Carmen su Francisco e alla sua minaccia di lasciare l’ebanisteria, ma questo innescherà una durissima reazione da parte di Ventura. Cloe e Maria cercano di aiutare Julia a sfruttare i social a proprio vantaggio. Carmen viene aggredita dagli uomini di Ventura, che cerca di spaventarla per vendicarsi del fatto che la ragazza ha ospitato Victor e gli ha ridato il suo lavoro. Nonostante l’insistenza di Victor, però, Carmen non gli rivelerà la verità sull’accaduto, temendo che Victor possa scontrarsi nuovamente con suo padre.

Ventura, Patricia e Linda presentano a Don Benigno i loro piani per risollevare il Rio Club. Cloe ormai a conoscenza della verità su Maria/Dani si arrabbia con l’amica per averle tenuto nascosto il suo segreto. Julia racconta ad Elena della notte trascorsa con Leo. La riunione con Don Benigno per la nuova gestione del Rio Club prende una piega inaspettata. Julia non riesce a capire perché Leo abbia provato ad andarsene senza salutarla e cerca in tutti i modi di comprendere il comportamento dello psicologo. Ma quando riesce finalmente a ottenere una spiegazione, rimane molto sorpresa. Nel frattempo, Cloe è ancora ferita da Dani per il fatto che non le abbia mai rivelato che si è sempre sentito un ragazzo.

Dani prova a parlarle, ma Cloe ha bisogno di tempo per metabolizzare la novità. A Rio Muni, Ventura continua a fare di tutto affinché Victor gli chieda scusa e torni a casa. Carmen inizia a temere che l’imprenditore possa spingersi troppo oltre pur di ottenere ciò che vuole e come al solito confida i suoi timori a Enoa.

Julia propone a Leo di tornare a vivere da lei, ma l’uomo sembra indeciso. La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si rivela un fallimento, probabilmente a causa dell’intervento di Patricia, che non ha ancora superato il fatto che don Benigno abbia preferito Linda a lei per la gestione del Club. Tornata in fabbrica Patricia scopre che Francisco ha organizzato un piccolo rinfresco in onore di Victor e non può fare a meno di mostrare tutto il suo disappunto e i suoi timori che Ventura possa decidere di vendicarsi contro tutti loro. Patricia decide di parlare con Ventura, ma ottiene solo 48 ore per convincere Victor a tornare a casa. Patricia allora racconta a Victor dell’aggressione di Carmen. A quel punto Victor decide di affrontare il padre.

Cloe non riesce ad accettare che Dani le abbia mentito fino a questo momento. Elena cerca di convincere la ragazza a riappacificarsi con il figlio, ma Cloe non vuole saperne. Rendendosi conto che Ventura ostacola i suoi affari, Linda si presenta da lui per chiedergli di non metterle i bastoni fra le ruote, ma l’uomo le chiede in cambio di lasciargli il locale a disposizione per ben due sere a settimana. Victor decide di cedere ai ricatti del padre e chiedergli perdono per proteggere Carmen. Carmen e Patricia hanno un confronto sulla situazione. Leo decide di fare una sorpresa a Julia e si confida con Ribero. Mentre Leo e Julia passeggiano romanticamente, l’uomo nota la presenza di una sua vecchia conoscenza che lo mette in agitazione.

Leo ha una violenta discussione con Sebas, l’editore del giornale per cui lavora, quando gli annuncia di non voler più continuare a scrivere articoli su Julia perché si sente in colpa. Victor cede e si scusa pubblicamente con il padre, Carmen delusa si rifiuta di parlare con lui. Con l’aiuto di Francisco, Linda ottiene da suo padre il permesso di restare a Rio Muni per gestire il club e per questo gli è particolarmente grata. Victor riesce finalmente a incontrare Carmen che si dice profondamente amareggiata dall’atteggiamento remissivo di Victor dopo le minacce subite da entrambi. Diana non accetta la convivenza di Julia e Leo e cerca di intralciarla mettendoli in imbarazzo. Diana confida a Cloe di essersi iscritta a un sito di incontri e di aver iniziato a chattare con un uomo che le sembra interessante. Cloe le dà alcuni consigli su come gestire gli incontri online, ma la incoraggia a proseguire.

